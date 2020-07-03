МЧС опубликовало видео обследования разрушенного взрывом газа дома по ул.Краснодонцев в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

МЧС опубликовало видео обследования разрушенного взрывом газа дома по ул.Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального управления.

Напомним, уникальный мобильный диагностический комплекс испытательной пожарной лаборатории "Струна-М" доставлен в Нижний Новгород из Курской области. Оборудование предназначено для оперативной оценки технического состояния зданий и сооружений, пострадавших в результате пожаров, взрывов и других ЧС природного и техногенного характера.

"Мы прибыли с целью обследования дома, в котором произошла чрезвычайная ситуация, с помощью аппарата диагностического комплекса "Струна-М". Будут сняты определенные параметры: колебания, вибрации, - после чего всю информацию мы передадим на расшифровку, по результатам которой будут сделаны выводы, можно ли далее эксплуатировать здание", - сказал представитель испытательной лаборатории, старший инженер, капитан Антон Миненков.

С помощью диагностического комплекса определяются колебания зданий. Радиопередатчик прибора передает сигналы на базовый модуль, специальное программное обеспечение которого позволяет определить устойчивость, сейсмостойкость и физический износ здания.

Полученные результаты необходимы для принятия дальнейших решений со стороны руководства города и региона.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Организована круглосуточная охрана и ограждение пострадавшего здания.