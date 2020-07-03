Плюсы приобретения самоходных подъемников

На строительных объектах самоходное оборудование стало необходимостью. Они стали отличной заменой лесов и даже в некоторых случаях подъемных кранов. Очень часто самоходные подъемники путают с передвижными. Но это два абсолютно разных вида устройств. первые передвигаются самостоятельно, а для вторых эта функция не доступна. Если передвижные устройства нужно куда-либо перетащить, то приходится задействовать как минимум легковой автомобиль.

Поэтому оптимальным приобретением станет самоходный подъемник. Ряд преимуществ, которые будут описаны ниже, только доказывают выгоду такой покупки.

• Имеет низкое потребление топлива по сравнению с аналогичными устройствами, например, автовышкой.

• Реже ломается, а, следовательно, уменьшаются расходы на обслуживание. Это доступно благодаря отсутствию шасси.

• Не требуется обученный персонал для работы на самоходных подъемниках. Монтажники самостоятельно могут управлять устройством, поэтому можно использовать машину круглосуточно, чего невозможно при использовании автовышки.

• В эксплуатации самоходные подъемники очень простые в эксплуатации. Если сравнивать с автокраном, где нужно нанимать обученного водителя-оператора, платить ему заработную плату, обеспечить жильем и нести другие расходы, то самоходный подъемник еще и экономичнее. Зависимость от человеческого фактора снижена до минимума.

• Подъемник можно установить в разных местах ближе к объекту.

• Еще одно важное отличие – «крабовый ход». Это означает, что колеса могут повернуться в одну сторону или разные для того, чтобы развернуться на одном месте.

• Небольшие габариты обеспечивают мобильность оборудования.

И наконец самоходные подъемники имеют полный привод и могут проезжать небольшие препятствия. Такое приобретение станет очень выгодным для выполнения систематически строительных, ремонтных работ на высоте. Кроме этого будет уместно оборудования для складских помещений. Оно безопасное, долговечное и удобное в эксплуатации.

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