Торговый комплекс «Садовод»: особенности

Карантин по всему миру сказался негативно на разных сферах деятельности. Особенно негативно эти изменения сказались на туристической сфере, а также на работе магазинов. Несмотря на все неприятности, ТЦ «Садовод» уже активно функционирует почти месяц после окончания карантина.

Особенности торгового центра

ТЦ «Садовод» - это огромный торговый центр в Москве. Именно этот торговый комплекс предлагает широкий выбор вещей начиная от одежды и заканчивая товарами для животных.

Сам торговый центр представляет собой огромное трехэтажное здание, занимающее 90 000 кв.м. На этой площади действуют свыше 2000 магазинов разной направленности. Создатели комплекса позаботились об удобстве покупателей, поэтому на первых двух этажах расположены кафе и заведения общественного питания, чтобы все посетители смогли вкусно перекусить после активного шоппинга.

На территории торгового комплекса действуют следующие отделы:

1. Меха и кожа. В торговом павильоне «Меха и кожа» представлен широкий выбор качественных меховых и кожаных изделий. В каталоге товаров можно найти как продукцию отечественного производителя, так и зарубежного.

2. Вещевые ряды. В «Садоводе» можно найти огромный выбор классных и качественных вещей за доступную стоимость. В ассортименте представлена продукция от белорусских, китайских, польских, украинских и др. производителей. Интересный факт, но некоторые популярные интернет-магазины часто закупаются одеждой и аксессуарами именно в этом ТК, после чего реализуют ее на своей площадке с наценкой.

3. Садовый центр. В этом отделе каждый покупатель сможет порадовать себя не только букетом свежесрезанных цветов, но и прикупить товаров для обустройства своего садового и дачного участка. В ассортименте можно найти большой выбор садовой и дачной мебели, фурнитуры и пр. товаров для обустройства собственного участка.

4. Ткани и фурнитура. На торговой площадке представлен единый отдел, специализирующийся на продаже качественных тканей и швейной фурнитуры.

«Садовод» - это огромный торговый комплекс в Москве, где каждый может попробовать найти товары для себя и для дальнейшей реализации. Источник: tk-sad.ru

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