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Общество

Стало известно число жертв коронавируса в Нижегородской области

19 июля 2020 13:55  [32] Общество

Фото: https://coronavirus.jhu.edu

Число летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области по данным на 19 июля достигло 336. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки смерть от COVID–19 подтверждена у шести человек, а днем ранее – у пяти.

Как ранее говорил вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна.

Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что с начала эпидемии уже 15 914 жителей Нижегородской области, у которых был подтвержден COVID-19, выздоровели. За последние сутки выписано 83 человека.

В настоящее время в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 21 623 человек, в том числе 218 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

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