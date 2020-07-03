Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Фото:
Еще 218 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.
Вчера было зарегистрировано 205 новых случаев заболевания. Сегодня – 19 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 21 623 человек.
При этом 15 914 жителей Нижегородской области, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано 83 человека.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.
Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+