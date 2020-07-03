Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 218 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 205 новых случаев заболевания. Сегодня – 19 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 21 623 человек.

При этом 15 914 жителей Нижегородской области, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано 83 человека.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".