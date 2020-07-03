"Правительство региона обратится в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа", - Глеб Никитин

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Правительство Нижегородской области обратится в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Напомним, что сегодня, 19 июля около 15:30, от жителей Нижнего Новгорода стали поступать жалобы на сильный запах газа с улицы. По поручению Глеба Никитина сформирован оперативный штаб.
"Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы", - сказал губернатор.
"Система здравоохранения остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было. По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было", - добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что сотрудники всех оперативных служб выясняли причины запаха. В частности, ГУ МЧС не исключало аварии и утечки газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде. Также МЧС рассматривало возможность утечек газа с газозаправочных станций.
Информация о том, что в городе фиксируется снижение концентрации запаха газа в воздухе, поступила от Минэкологии примерно в 18:30. Представители ведомства сообщили, что запах газа в городе ослабевает и практически не ощущается.
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