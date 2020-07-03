лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
19 июля 2020 22:09  [108] "Правительство региона обратится в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа", - Глеб Никитин
19 июля 2020 18:08  [394] МЧС не исключает утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде
19 июля 2020 17:11  [708] Причины запаха газа на улицах выясняют в Нижнем Новгороде
19 июля 2020 12:51  [367] Водитель ВАЗа, выехав на "встречку", устроил массовое ДТП на Нижневолжской набережной
18 июля 2020 13:51  [607] Трещины пошли по стенам одной из квартир жилого дома в Афонино Нижегородской области
17 июля 2020 16:25  [428] Ревнивый нижегородец получил 7 лет колонии за нападение на соперника
17 июля 2020 12:19  [276] Уголовное дело возбуждено из-за некачественного жилья для детей-сирот в Воротынском районе
17 июля 2020 10:38  [621] СК РФ, расследуя дело об убийстве царя Николая II и его семьи, раскрыло подробности
17 июля 2020 10:21  [1105] Прокуратура проверяет все посадочные площадки и аэродромы Нижегородской области
17 июля 2020 09:49  [857] Оштрафованы владельцы собак, покусавших ребенка на Бору
Происшествия

"Правительство региона обратится в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа", - Глеб Никитин

19 июля 2020 22:09  [108] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области обратится в прокуратуру, чтобы разобраться в причинах появления запаха газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, что сегодня, 19 июля около 15:30, от жителей Нижнего Новгорода стали поступать жалобы на сильный запах газа с улицы. По поручению Глеба Никитина сформирован оперативный штаб.

"Если у произошедшего была рукотворная причина, то виновные будут наказаны. Также планирую провести разбор ситуации с руководством всех экстренных служб. Очевидно, что оповещение жителей не было проведено должным образом. Предстоит сделать выводы", - сказал губернатор.

"Система здравоохранения остается мобилизованной, но обращений в связи с происшествием не было. По предварительным данным, ничего ядовитого в воздухе не было", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что сотрудники всех оперативных служб выясняли причины запаха. В частности, ГУ МЧС не исключало аварии и утечки газа при транспортировке по железнодорожным путям в Нижнем Новгороде. Также МЧС рассматривало возможность утечек газа с газозаправочных станций.

Информация о том, что в городе фиксируется снижение концентрации запаха газа в воздухе, поступила от Минэкологии примерно в 18:30. Представители ведомства сообщили, что запах газа в городе ослабевает и практически не ощущается.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph