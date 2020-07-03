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Экономика

Стала известна стоимость проезда по будущей магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань

21 июля 2020 12:01  [127] Экономика
Карта скоростной магистрали

Карта скоростной магистрали

Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стала известна стоимость проезда по будущей высокоскоростной платной автомагистрали "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область. Об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в программе телеканала "Россия 1" "Утро России".

По его словам, движение по новой трассе обойдется водителям легковых автомобилей в 1,6 тысяч рублей. То есть цена составит 2,5 рубля за километр.

Цена проезда по всей новой трассе Москва-Казань для легковых автомобилей составит около 1,6 тысячи рублей, или 2,5 рубля за километр. При этом планируется ввести скидки для водителей, использующих бесконтактную оплату.

Напомним, что трассу построят до 2027 года.

На первом этапе (до 2024 года) предусмотрено строительство участка - от Москвы до Владимира и второго участка, расположенного – от Канаша (Чувашия) до Шали (Татарстан).

В период с 2021 по 2025 год планировалось строительство дороги от Владимира до Арзамаса (267 км) Нижегородской области. Этот участок пройдет недалеко от Мурома.

Ранее сообщалось, что правительство РФ надеется построить трассу Москва-Нижний Новгород-Казань раньше срока.

СПРАВКА:

Трасса "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. В классификации федеральных автодорог она получит номер М-12.

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