Новые проездные введут для школьников Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новые единые проездные для школьников введут на городских и пригородных маршрутах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Для их использования необходимо оформить транспортную карту школьника.

Где будут действовать транспортные карты



С нового учебного года во всех населенных пунктах Нижегородской области вводятся новые единые электронные проездные для школьников, позволяющие оплачивать проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро по льготным тарифам. Ранее они действовали только на городских маршрутах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Арзамаса и Сарова.

"С новыми электронными проездными учащиеся смогут ездить не только от дома до школы, но и на дополнительные занятия, в спортивные секции. Это особенно актуально в районах области, где в ФОК приходится ездить из небольшой деревни в райцентр. Сейчас ведутся подготовительные работы, настраивается все необходимое оборудование, чтобы с 1 сентября воспользоваться проездными могли абсолютно все школьники региона", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Школьники, регулярно пользующиеся пассажирским транспортом, получат прямую выгоду от введения новых проездных. Проездные на 20, 40 и 60 поездок удовлетворят потребности в поездках большинства учащихся. При этом расчетная стоимость поездки составит 10 рублей на любом маршруте. Для школьников, часто пользующихся транспортом, оптимальным будет безлимитный проездной на месяц. Структура новых проездных повторяет проверенную линейку проездных для льготных категорий граждан", - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Плюсы использования

По словам директора компании "Ситикард" Юрия Рябикова, транспортная карта школьника - это очень важный элемент безопасности. Система оплаты проезда всегда может помочь определить, где, когда и в каком транспорте ехал ребенок. Карта также может быть использована в качестве пропуска в учебное заведение и для оплаты школьного питания.

Чтобы воспользоваться любым из предложенных электронных проездных, школьникам нужно оформить персональную транспортную карту. Удобнее всего подать заявку на сайте оператора автоматизированной системы оплаты проезда. Оформить заявление можно также в МФЦ или в пунктах обслуживания пользователей "Ситикард".

Ранее сообщалось, что новые проездные для школьников и студентов внедрят в регионе в этом году.

Добавим, что несмотря на вводимые проездные, Заксобрание утвердило нормы, при которых нельзя высаживать из транспорта детей-безбилетников.

Напомним, действие остальных льготных проездных возобновилось в Нижегородской области с 11 июня.