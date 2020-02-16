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Общество

Новые проездные для школьников и студентов внедрят в Нижегородской области

18 февраля 2020 14:11  [28] Общество

Новые проездные для школьников и студентов внедрят в Нижегородской области. Учащихся в ближайшее время планируется перевести с бумажного проездного на электронный с новыми тарифами, точная дата пока не сообщается. Проект разработан министерством транспорта по поручению губернатора региона Глеба Никитина.

"Были жалобы от родителей на то, что имеющаяся система проездных не соответствует потребностям. Основная проблема, что проездные "привязаны" к конкретному перевозчику, а в пригородном сообщении еще и к маршруту", - подчеркнул Глеб Никитин.

Суть изменений

Предполагается введение 4 новых вида проездных документов. Такая система позволит убрать привязку к конкретному автобусному маршруту.

Также учащиеся и студенты, вместо нескольких проездных документов на город и пригород, получат один проездной. Новые проездные тарифы решают потребность в льготном транспортном обслуживании как тех, кто пользуется транспортом ежедневно, так и тех, кому он нужен несколько раз в неделю.

Виды проездных

Новые проездные, по принципу действия, будут схожи с льготными социальными транспортными картами ЕСПБ и ЕСПА.

Разработаны четыре новых вида проездных документов: на 20, 40 и 60 поездок, которые будут действовать 3 месяца, и безлимитный проездной документ сроком на 1 месяц. Расчетная стоимость одной поездки составит около 10 рублей.

"Кроме того, эта система позволит оплачивать перевозчику фактически выполненную транспортную работу", - сообщил министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

"Транспортная карта всегда может показать, где, когда и в каком автобусе была проведена последняя транзакция, кто в этот час ехал с ребенком в одном автобусе. Это очень важный элемент безопасности", - подчеркнул председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Максимальное количество учебных дней в месяц составляет 27. Таким образом, школьники и студенты для посещения учебного заведения и возвращения домой совершают 54 поездки. Поэтому в настоящее время в региональном правительстве рассматривается возможность увеличения количества субсидируемых поездок.

О том, что в Нижегородской области введут новые тарифы на проезд для школьников и студентов, сообщалось также в октябре прошлого года.

Кроме того, условия проезда по льготной транспортной карте изменились с 1 сентября прошлого года.

Что касается вопроса проезда детей-безбилетников, то ЗС НО предложило критерии, при которых нельзя их высаживать из транспорта.

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