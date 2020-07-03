Грозовые ливни с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Новгорода и области.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие часы и весь день 23 июля в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы. Помимо грозы, на город надвигается ливень и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

В некоторых районах области также ожидается град.

МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер и град могут повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий.



Напомним, этой весной в Нижнем Новгороде уже произошел ряд оползней. Так после сильного дождя 8 мая грунт сошел на Окском съезде, после этого 10 мая грунт шириной около 30 метров сошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.

На прошедшей неделе в области прошел град размером с куриное яйцо. Множество домов остались без электричества, насчитывается несколько сломанных деревьев и поврежденных крыш домов.