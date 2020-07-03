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Происшествия

Экспертиза предполагаемого источника появления газа на улицах Нижнего Новгорода займет около двух недель

22 июля 2020 18:30  [107] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Экспертиза предполагаемого источника появления газа на улицах Нижнего Новгорода займет около двух недель. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода 19 июля примерно в 15:30 начали жаловаться на резкий запах газа в атмосфере воздуха. Сначала сигналы о запахе одоранта, который используется в газификации, начали поступать из Канавинского района, а затем из нагорной части города.

Около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.

Региональное ГУ МЧС, организовав проверку, не обнаружило источников запаха газа.

Сегодня — 22 июля, в прокуратуре пояснили, что в настоящее время предполагаемый источник определен и выясняются обстоятельства. В ведомстве отказались назвать источник до завершения проверки, но пояснили, что "он был из канистр".

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