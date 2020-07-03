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Происшествия

МЧС не обнаружило источника резкого запаха газа на улицах Нижнего Новгорода

20 июля 2020 20:01  [67] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудники регионального ГУ МЧС не обнаружили источника резкого запаха газа, на который жаловались жители Нижнего Новгорода 19 июля.

Жалобы начали поступать примерно в 15:30, около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.

Однако, несмотря на жалобы жителей, предупреждающую сирену в городе не включали.

Как пояснили в ведомстве, сигналы о запахе одоранта, который используется в газификации, начали поступать около 15:30 из Канавинского района. Затем сигналы начали поступать из нагорной части города. В связи с обращениями граждан был организован отбор проб воздуха в жилых зонах Нижнего Новгорода и Кстова, однако, по данным МЧС, содержание загрязняющих веществ не превышало предельно допустимых концентраций.

Между тем, на плохое самочувствие из-за запаха газа пожаловались 47 нижегородцев. В диспетчерскую службу станции скорой медицинской помощи поступило на 15% звонков больше, чем обычно: нижегородцы хотели знать, что произошло и как уберечься от отравления.

В МЧС добавили, что не стали включать систему общегородского информационного оповещения, поскольку к вечеру 19 июля так и не обнаружили источника запаха одоранта.

В результате для выяснения причин правительство Нижегородской области обратилось в региональную прокуратуру, которая организовала проверку.

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