Работники "Шахунского ПАП" жалуются на долги по зарплате Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к проведению шести проверок в МУП "Шахунское пассажирское автотранспортное предприятие" на предмет соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства 23 июля 2020 года.

Основанием для надзорных мероприятий послужили многочисленные обращения работников "Шахунского ПАП", которые жалуются на регулярные нарушения со стороны работодателя в части выплаты им зарплаты с марта по июнь 2020 года.

В ходе проверок Гострудинспекции предстоит разобраться в ситуации нарушения трудовых прав работников, установить имеется ли на предприятии задолженность по зарплате и своевременно ли производятся денежные выплаты. Результаты проверок будут опубликованы позднее.

Напомним, в начале июля региональный минтранс проверил МУП "Городецпассажиравтотранс" из-за неполных выплат зарплат. Ранее свою проверку на "Городецпассажиравтотрансе" провела Госинспекция труда.

Напомним также, МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Для этого из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей. Муниципальное предприятие временно закрыло движение пригородных маршрутов из-за отсутствия у перевозчика денег на топливо.

В начале июня МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате по итогам прокурорской проверки.