лукойл
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 июля 2020 13:39  [66] Церемония закрытия IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest"
24 июля 2020 13:24  [75] Стали известны победители конкурсной программы "Горький-Fest"
23 июля 2020 20:32  [1109] Власти рассказали о правилах празднования Дней памяти Серафима Саровского в 2020 году
23 июля 2020 11:16  [567] Выставка "Дом для банка" открылась на Московском вокзале в Нижнем Новгороде
23 июля 2020 11:00  [663] Памятную доску режиссеру Алексею Балабанову установят на фасаде НГЛУ
22 июля 2020 17:09  [376] Парад парусов и рыболовный турнир: в Нижнем Новгороде отметят День города
22 июля 2020 14:39  [518] Видеосервис Wink компании "Ростелеком" стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России
22 июля 2020 12:51  [486] Новый телеканал GOLFTV стал доступен подписчикам видеосервиса Wink от "Ростелекома" на эксклюзивной основе
22 июля 2020 10:09  [343] Нижегородцам предложили сделать "астрономические" фотографии
21 июля 2020 17:26  [1346] Нижегородский концертный зал "Юпитер" планирует начать сезон в сентябре
Культура и отдых

Стали известны победители конкурсной программы "Горький-Fest"

24 июля 2020 13:24  [75] Культура и отдых
Михаил Пореченков и Оксана Михеева на закрытии IV фестиваля Горький-Fest

Михаил Пореченков и Оксана Михеева на закрытии IV фестиваля Горький-Fest

Фото: Геннадий Авраменко

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стали известны победители конкурсной программы IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest". Об этом сообщают организаторы.

Вчера 23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие фестиваля.

- Гран-при фестиваля досталось фильму "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.

- Лучшим режиссером названа Ксения Лагутина за фильм "Фарида".

- Награду за лучший сценарий получили Виктор Беланов и Олег Нагорнов за картину "Ящик Павел".

- Лучшей актрисой стала Дарья Алыпова за роль в фильме "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" режиссера Татьяны Гулиной.

- Фильм "Собака Павлова" режиссеры Яны Есипович награжден призом за лучшее художественное решение.

Дипломы фестиваля получили фильм "Золотые пуговицы" Алексея Евстигнеева, "Ждать солнца" Георгия Губко и "Регистрация" Михаила Бородина.

"Вот вам мое маленькое напутствие: двигайтесь к высокому и прекрасному, хотелось бы, семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное, отвечайте на них. Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом его сила", - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков в ходе церемонии закрытия.

Продюсер фестиваля Оксана Михеева выразила надежду, что в 2021 году получится "провести фестиваль широко и по-настоящему", и заявила, что организаторы уже активно работают над этим.

Напомним, "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Традиционные форматы фестиваля были дополнены онлайн-трансляциями. На стадионе "Нижний Новгород" работал летний кинотеатр.

В конкурсной программе фестиваля было представлено более 20 кинокартин.

Ранее сообщалось, что одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.

Напомним также,  что памятную доску Алексею Балабанову планируется установить на фасаде главного корпуса Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, где учился режиссер.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph