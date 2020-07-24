Стали известны победители конкурсной программы "Горький-Fest"

Михаил Пореченков и Оксана Михеева на закрытии IV фестиваля Горький-Fest
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Стали известны победители конкурсной программы IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest". Об этом сообщают организаторы.
Вчера 23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие фестиваля.
- Гран-при фестиваля досталось фильму "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.
- Лучшим режиссером названа Ксения Лагутина за фильм "Фарида".
- Награду за лучший сценарий получили Виктор Беланов и Олег Нагорнов за картину "Ящик Павел".
- Лучшей актрисой стала Дарья Алыпова за роль в фильме "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" режиссера Татьяны Гулиной.
- Фильм "Собака Павлова" режиссеры Яны Есипович награжден призом за лучшее художественное решение.
Дипломы фестиваля получили фильм "Золотые пуговицы" Алексея Евстигнеева, "Ждать солнца" Георгия Губко и "Регистрация" Михаила Бородина.
"Вот вам мое маленькое напутствие: двигайтесь к высокому и прекрасному, хотелось бы, семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное, отвечайте на них. Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом его сила", - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков в ходе церемонии закрытия.
Продюсер фестиваля Оксана Михеева выразила надежду, что в 2021 году получится "провести фестиваль широко и по-настоящему", и заявила, что организаторы уже активно работают над этим.
Напомним, "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Традиционные форматы фестиваля были дополнены онлайн-трансляциями. На стадионе "Нижний Новгород" работал летний кинотеатр.
В конкурсной программе фестиваля было представлено более 20 кинокартин.
Ранее сообщалось, что одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.
Напомним также, что памятную доску Алексею Балабанову планируется установить на фасаде главного корпуса Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, где учился режиссер.
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