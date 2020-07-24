Стали известны победители конкурсной программы "Горький-Fest" Культура и отдых

Михаил Пореченков и Оксана Михеева на закрытии IV фестиваля Горький-Fest Фото: Геннадий Авраменко

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стали известны победители конкурсной программы IV фестиваля нового российского кино "Горький-Fest". Об этом сообщают организаторы.

Вчера 23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие фестиваля.

- Гран-при фестиваля досталось фильму "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.

- Лучшим режиссером названа Ксения Лагутина за фильм "Фарида".

- Награду за лучший сценарий получили Виктор Беланов и Олег Нагорнов за картину "Ящик Павел".

- Лучшей актрисой стала Дарья Алыпова за роль в фильме "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" режиссера Татьяны Гулиной.

- Фильм "Собака Павлова" режиссеры Яны Есипович награжден призом за лучшее художественное решение.

Дипломы фестиваля получили фильм "Золотые пуговицы" Алексея Евстигнеева, "Ждать солнца" Георгия Губко и "Регистрация" Михаила Бородина.

"Вот вам мое маленькое напутствие: двигайтесь к высокому и прекрасному, хотелось бы, семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное, отвечайте на них. Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом его сила", - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков в ходе церемонии закрытия.

Продюсер фестиваля Оксана Михеева выразила надежду, что в 2021 году получится "провести фестиваль широко и по-настоящему", и заявила, что организаторы уже активно работают над этим.

Напомним, "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Традиционные форматы фестиваля были дополнены онлайн-трансляциями. На стадионе "Нижний Новгород" работал летний кинотеатр.

В конкурсной программе фестиваля было представлено более 20 кинокартин.

Ранее сообщалось, что одной из тем нижегородского фестиваля "Горький fest-2020" станет творчество режиссера Алексея Балабанова.

Напомним также, что памятную доску Алексею Балабанову планируется установить на фасаде главного корпуса Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, где учился режиссер.