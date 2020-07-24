Более 170 млн рублей будет направлено на газификацию сёл Нижегородской области Общество

Более 170 млн рублей будет направлено на газификацию сельских территорий региона в 2020 году по программе "Развитие АПК Нижегородской области". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, выделенные средства позволят реализовать 13 проектов газоснабжения общей протяженностью свыше 70 км в населенных пунктах региона.

"Мы продолжаем работу по газификации. Ставим задачу ускорить темпы обеспечения сельских территорий природным газом. Это повысит качество жизни нижегородцев, обеспечит развитие экономики и социальной сферы. Кроме того, газоснабжение способствует повышению инвестиционной привлекательности села, а это - создание новых производств и дополнительные рабочие места", - подчеркнул Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, работы по строительству объектов газоснабжения ведутся в Ардатовском, Вачском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Пильнинском районах Нижегородской области.

Напомним, что ранее Глеб Никитин сообщил о перечислении региональным сельхозпроизводителям субсидий в размере 1,8 млрд рублей. При этом губернатор отметил, что на развитие предприятий АПК области в текущем году будет направлено более 4 млрд рублей средств господдержки.

Всего в этом году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области. На реализацию программы газификации Нижегородской области в 2020 году будет направлено более 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что три новых газопровода будет построено в Нижегородской области по итогам заключенного соглашения. Проект предполагает 2 этапа:

Первый проект - это строительство газопровода от села Бриляково до деревни Дроздово Городецкого района со сроком реализации в 2019-2020 годах.

Второй проект предусматривает строительство газопровода от улицы Ларина до центра Нижнего Новгорода и от РС-4 (регуляторная станция № 4 на Казанском шоссе в Верхних Печерах) до центра города с установкой ГРПб (газорегуляторный пункт блочного типа).

Что касается итогов года, то в 2019 году в Нижегородской области построено более 300 км газовых сетей (32 объекта газификации в 15 районах).