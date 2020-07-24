Глеб Никитин рассказал об открытии спортзалов, кинотеатров и развлекательных центров Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал предполагаемое открытие в период пандемии коронавируса спортзалов, кинотеатров и развлекательных центров.

Сейчас очень много нижегородцев на странице губернатора в сети Instagram просят снять ограничение и разрешить работу этих объектов. В итоге Глеб Никитин официально прокомментировал свое решение пока не делать этого.

"Продолжаем прорабатывать дальнейшие шаги вместе с Роспотребнадзором. Задача максимум – прийти к компромиссу по поводу открытия спортивных залов, кинотеатров, развлекательных центров", - сказал глава региона.

"Главное в этой работе - последовательность. Самое плохое - открыть и снова закрыть. Предприниматели потратятся на запуск и не получат никакой отдачи. Поэтому нужно еще немного терпения", - добавил он.

Напомним, что по данным на 24 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 623 человек, в том числе 194 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а еще 202 новых случая — днем ранее.

Среди территорий Нижегородской области по числу зараженных лидирует Нижний Новгород, где на 24 июля коронавирус выявлен у 10 887 человек, а это половина всех зараженных в регионе.