Ежедневное число заболевших COVID-19 в Нижнем Новгороде остается самым высоким Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером среди территорий Нижегородской области по ежедневному числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 24 июля в Нижегородской области зарегистрировано 22 623 жителя, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 887 человек, это на 84 человека больше, чем день назад, когда было выявлено 124 заболевших.

Если говорить о районах города, то лидером по числу заболевших является Автозаводский. По данным на 24 июля тут числится 2496 инфицированных жителей, что на 14 человек больше, чем днем ранее.

Далее следует Ленинский район (1 781 заболевший, рост на 18 человек), Канавинский (1 636, на 6 человек больше), Сормовский (1 195, на 19 заболевших больше), Советский (1 137, прирост на 6 человек), Московский (1 115, на 14 заболевших больше), Нижегородский (927, на двух заболевших больше) и Приокский (600, +5 человек).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 964, на 24 заболевших больше), далее следует Павловский район (1 228 человек, 11 заболевших), Бор (863, +один заболевший), Богородский (624, еще четверо заболевших), Кстовский (604, плюс пять заболевших), Семеновский (522, +10 случаев заболевания), Кулебакский (467, три новых случая) и Дивеевский (424, ни одного случая) районы.

При этом в 27 районах Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".