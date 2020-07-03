Стало известно число выявленных за сутки нижегородцев с коронавирусом Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 194 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было выявлено 202 новых случая. Сегодня – 24 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 623 человек.

При этом 17 285 жителей Нижегородской области, то есть 76,4% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 328 человек.

На сегодняшний день более 3,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,4 тысячи человек лечатся в больницах, 215 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 24 июля, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 540 236 человек. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,3% и составил 16 867 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 6 826 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 210,2 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".