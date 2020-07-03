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Общество

Власти раскрыли данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

23 июля 2020 12:15  [58] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 202 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 217 новых случаев. Сегодня – 23 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 429 человек.

При этом 16 957 жителей Нижегородской области, то есть 75,6% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписано еще 245 человек.

На сегодняшний день 3,7 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,4 тысячи человек лечатся в больницах, 210 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 23 июля, в Нижегородской области тесты на коронавирус сдали 533 410 человек. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,3% и составил 16 654 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 6 865 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 207,2 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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