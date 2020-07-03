Курсирование "наземного метро" в Нижнем Новгороде начнется 1 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Городские электрички ("наземное метро") от станции Починки до станции Варя начнут ходить с 1 августа 2020 года. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Стоимость проезда при оплате транспортной картой составит 26 рублей с возможностью пересадки в течение 60 минут.

Городские электрички будут курсировать ежедневно с 5:35 до 22:20. Отправление со станции Починки по расписанию в 5 минут и 35 минут каждого часа (например, 07:05, 07:35, 08:05 и т.д.). Отправление со станции Варя в 20 минут и 50 минут каждого часа (по аналогии). Время в пути составит 10 минут.

Электропоезда будут останавливаться в центре Сормова.

Ранее сообщалось, что курсирование "наземного метро" каждые полчаса начнется со строительством развязки на Циолковского.

Отметим, что конкурс по выбору подрядчика для строительства развязки на Циолковского уже объявлен. Победителю предстоит заняться реконструкцией автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки. Подрядчика должны были определить сегодня. Однако данных еще нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что постарается ускорить строительство этого транспортного объекта и ввести его в эксплуатацию к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, в ответ на вопрос нижегородца в соцсети Instagram, он заявил, что строительство планируется начать до конца лета.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, реку Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Напомним также, что уже выбраны объездные маршруты для транспорта на время строительства развязки.