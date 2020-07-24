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Происшествия

Грозовые ливни надвигаются на Нижний Новгород

25 июля 2020 15:31  [85] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 25 июля на территории Нижнего Новгорода и области.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в ближайшие часы и до вечера 25 июля в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы.

Грозы будет сопровождать ливень. Все эти неблагоприятные погодные явления и станут причиной чрезвычайных ситуаций.

Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом. Ливень окажет влияние на затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий, а также на активацию оползней.

Напомним, этой весной в Нижнем Новгороде уже произошел ряд оползней. Так после сильного дождя 8 мая грунт сошел на Окском съезде, после этого 10 мая грунт шириной около 30 метров сошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.

Синоптики прогнозировали такую погоду еще в начале этой недели. Тогда сообщалось, что нижегородцев ожидают ежедневные дожди и температура воздуха от +14° до +22°.

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