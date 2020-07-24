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Общество

Нижегородские власти объяснили принцип цифровой образовательной среды

29 июля 2020 13:13  [104] Общество

Фото: со страницы минобразования в соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин объяснил принцип цифровой образовательной среды (ЦОС), внедряемой в школах. Об этом он написал в ответ на вопрос нижегородки в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород".

Женщина поинтересовалась, зачем нужна цифровая образовательная среда, и предположила, что таким образом нижегородские власти планируют продолжить использовать формат дистанционного обучения и в последующие годы.

Сергей Злобин заверил нижегородку, что ее версия ошибочна, и назвал преимущества новой целевой модели:

- Во-первых, это обеспечение стабильной скорости интернета во всех школах.

"Согласитесь, школьникам в самых удаленных уголках области интернет сейчас нужен не меньше, чем ребятам из школ Нижнего Новгорода. Это связано с использованием в образовательном процессе современного образовательного контента, предлагаемого различными информационно-образовательными платформами и позволит обеспечить равный доступ обучающихся школ, находящихся в городской и сельской местности, к качественному образованию", - пояснил он.

- Во-вторых, это оснащение школ современным компьютерным оборудованием. Министр отметил, что речь идет не просто о покупке компьютеров, которые уже есть в большинстве школ, а, например, о создании мобильных компьютерных классов с ноутбуками и передвижной интерактивной панелью.

- В-третьих, это автоматизация административного и образовательного процессов.

"Введение электронного документооборота, электронной отчетности позволит разгрузить учителей и оставить больше времени для занятий с обучающимися. Кроме того, внедрение ЦОС поможет наладить коммуникацию учитель-ученик-родитель для оперативного взаимодействия", - считает Сергей Злобин.

Он добавил, что при решении вопросов, связанных с разработкой образовательных модулей, планируется привлекать родителей нижегородских школьников. Когда будет запущена единая цифровая платформа, для них будут созданы личные кабинеты.

Сергей Злобин заявил, что дистанционное образование не станет основным в школах.

"Но при этом цифровая образовательная среда может стать дополнительным инструментом для тех детей которые хотят поработать либо с программами более высокого уровня, либо захотят проходить индивидуально какие-то курсы у других педагогов и учителей", - сказал он.

Отметим, что в проекте реализуются задачи двух национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика".

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