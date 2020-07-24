Настоятельница выксунского монастыря умерла от коронавируса Общество

Фото: Нижегородская епархия

Настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря игумения Антония (Миронова) умерла после "продолжительной болезни" 29 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской епархии.

Отметим, что на сайте выксунской епархии ранее сообщалось о выявлении у настоятельницы коронавирусной инфекции. В связи с этим с 4 июля монастырь был закрыт на карантин.

"Всемилостивый Господь упокоит ее в своих селениях, простит почившей всякое прегрешение и сподобит радости вечной жизни", - выразил соболезнования митрополит Георгий.

Напомним также, в конце мая на территории Дивеевского монастыря произошла вспышка заболеваемости коронавирусом, вызванная масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны.

Губернатор Глеб Никитин сообщал, что было проведено эпидемиологическое расследование на уровне всего Дивеевского района. Очаг удалось купировать, а заболевших изолировали или госпитализировали. Карантин в Дивееве был снят только 24 июля, а введен 25 апреля (действовал три месяца).

СПРАВКА:

Антония (Миронова) начала духовный путь в Сергиевом Посаде. Затем переехала в Дивеево, где приняла иноческий постриг. В 1996 году прибыла в Иверскую обитель Выксы.

За время служения настоятельницы были восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса, обитель обрела подворья.