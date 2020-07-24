"Наземное метро": рассказываем, как будут ходить электрички Починки – Варя в Нижнем Новгороде Общество

Наземное метро: рассказываем, как будут ходить электрички Починки – Варя в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Городские электрички ("наземное метро") от станции Починки до станции Варя начинают ходить с 1 августа 2020 года. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

"Наземным метро" городскую электричку называют, поскольку недалеко от станции Варя находится станция метро "Буревестник". Нижегородцы могут пересесть с одного вида транспорта на другой.

Электропоезда также будут останавливаться в центре Сормова, на платформе в районе улицы Щербакова.

(схема предоставлена АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания")

На маршруте будет представлен электропоезд серии ЭП3Д, состоящий из четырех вагонов. Всего предполагается 33 пары электричек (или 33 рейса).

(схема предоставлена АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания")

Стоимость проезда на электричке при оплате транспортной картой "Ситикард" составит 26 рублей - как в муниципальном транспорте. Тут будет действовать тариф "Электронный кошелек 60 минут". Пассажиры могут воспользоваться и пересадочным тарифом "90 минут", при этом стоимость по карте составит 40 рублей.

Расписание движения электричек от станции Починки до станции Варя и обратно:

(таблицы предоставлены АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания")

Напомним, первая городская электричка совершила тестовую поездку 24 июля. Этот вид транспорта организован в связи с предстоящим строительством транспортной развязки по улице Циолковского.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

На время строительства развязки уже определены объездные маршруты. Все действующие маршруты общественного автотранспорта в Сормовском районе будут сохранены и скорректированы с учетом дорожной ситуации.