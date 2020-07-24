Наземное метро: рассказываем, как будут ходить электрички Починки – Варя в Нижнем Новгороде
Городские электрички ("наземное метро") от станции Починки до станции Варя начинают ходить с 1 августа 2020 года. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
"Наземным метро" городскую электричку называют, поскольку недалеко от станции Варя находится станция метро "Буревестник". Нижегородцы могут пересесть с одного вида транспорта на другой.
Электропоезда также будут останавливаться в центре Сормова, на платформе в районе улицы Щербакова.
На маршруте будет представлен электропоезд серии ЭП3Д, состоящий из четырех вагонов. Всего предполагается 33 пары электричек (или 33 рейса).
Стоимость проезда на электричке при оплате транспортной картой "Ситикард" составит 26 рублей - как в муниципальном транспорте. Тут будет действовать тариф "Электронный кошелек 60 минут". Пассажиры могут воспользоваться и пересадочным тарифом "90 минут", при этом стоимость по карте составит 40 рублей.
Напомним, первая городская электричка совершила тестовую поездку 24 июля. Этот вид транспорта организован в связи с предстоящим строительством транспортной развязки по улице Циолковского.
Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.
На время строительства развязки уже определены объездные маршруты. Все действующие маршруты общественного автотранспорта в Сормовском районе будут сохранены и скорректированы с учетом дорожной ситуации.
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