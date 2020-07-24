лукойл
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2020 11:58  [94] МЧС вновь предупреждает нижегородцев о грозовых ливнях с сильным ветром
31 июля 2020 11:12  [104] Защитные ограждения для краснокнижных растений установили в нижегородском парке "Швейцария"
31 июля 2020 10:35  [109] Опергруппа медпомощи работает в Дни памяти Серафима Саровского в Дивееве
31 июля 2020 10:16  [201] Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август
31 июля 2020 09:08  [1475] Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса
30 июля 2020 19:04  [992] Нижний сегодня: главные события дня
30 июля 2020 16:20  [207] Контроль в сфере такси усилят в Нижегородской области
30 июля 2020 16:18  [203] Еще 1,3 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию проекта "Оздоровление Волги"
30 июля 2020 16:08  [437] Грозовые ливни с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород
30 июля 2020 15:13  [200] Реализацию партпроектов "Единой России" проверили в Кстовском районе
Общество

МЧС вновь предупреждает нижегородцев о грозовых ливнях с сильным ветром

31 июля 2020 11:58  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 31 июля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ("Верхне-Волжское УГМС"), сегодня до конца дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы. Помимо грозы, на город надвигается дождь и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. По шкале Бофорта, такой ветер является "очень крепким".

МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Напомним, что синоптики прогнозировали на текущей неделе чередование душной и жаркой погоды с ежедневными дождями.

29 июля МЧС дважды предупредило нижегородцев о вероятности возникновения ЧС — сначала из-за жары в +30°, а потом в тот же день — из-за надвигающейся на город грозы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph