МЧС вновь предупреждает нижегородцев о грозовых ливнях с сильным ветром Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 31 июля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ("Верхне-Волжское УГМС"), сегодня до конца дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы. Помимо грозы, на город надвигается дождь и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. По шкале Бофорта, такой ветер является "очень крепким".

МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Напомним, что синоптики прогнозировали на текущей неделе чередование душной и жаркой погоды с ежедневными дождями.

29 июля МЧС дважды предупредило нижегородцев о вероятности возникновения ЧС — сначала из-за жары в +30°, а потом в тот же день — из-за надвигающейся на город грозы.