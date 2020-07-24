Роспотребнадзор рекомендует жителям Дзержинска остаться дома из-за пожара на складе химпродукции Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует жителям Дзержинска временно воздержаться от выхода на улицу, оставаться дома, закрыть и не открывать окна.

Такие меры обусловлены пожаром, который произошел сегодня, 31 июля, на складе хранения полиэтиленовой продукции.

Сотрудники управления проводят лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилой застройки Дзержинска.

О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

Добавим, что к месту возгорания склада в Дзержинске уже направили пожарный поезд.

Напомним, информация о пожаре на складе хранения полиэтиленовой продукции поступила сегодня, 31 июля, в 12:45.

Склад расположен в п. Бабушкино; ул. Фрунзе, 48В. Здание принадлежит ООО "ПолимерИндустрия".

В 13:32 объявлен ранг пожара №2, в 14:05 объявлен ранг пожара №3 (обстановка сложная, запрошены дополнительные силы), в 15:43 пожар был локализован на площади 1,5 тысячи кв.м.

Для ликвидации возгорания привлечено уже 56 человек (было 48) и 16 единиц техники (было 14).

Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Погибших и пострадавших нет.