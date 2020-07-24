Электрички Починки – Варя начали курсировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Электрички Починки – Варя начали курсировать в Нижнем Новгороде сегодня, 1 августа 2020 года.

В день они будут совершать 33 рейса. Решение было принято в связи с предстоящим строительством транспортной развязки на улице Циолковского.

Электрички для пассажиров доступны ежедневно с 5:35 до 22:20. Отправление со станции Починки по расписанию — в 5 минут и 35 минут каждого часа (например, в 7:05, 7:35, 8:05 и т. д.), отправление со станции Варя — в 20 минут и 50 минут каждого часа (например, 17:20, 17:50, 18:20 и т. д.). Электропоезда будут останавливаться в центре Сормова, на платформе в районе улицы Щербакова. Подробное расписание опубликовано здесь.

Стоимость проезда при оплате транспортной картой "Ситикард" составит 26 рублей, как в муниципальном транспорте. В городской электричке будет действовать тариф "Электронный кошелек 60 минут". Пассажиры могут воспользоваться и пересадочным тарифом "90 минут", при этом стоимость по карте составит 40 рублей. Городские пересадочные тарифы позволяют совершать любое количество пересадок с одного вида транспорта на другой в течение заданного времени без дополнительной оплаты.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект строительства развязки на ул. Циолковского — долгожданный проект не только для жителей Сормовского района, но и для всех горожан.

"Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы "Город 800" — центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия", — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, первая городская электричка совершила тестовую поездку 24 июля. Этот вид транспорта организован в связи с предстоящим строительством транспортной развязки по улице Циолковского.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

На время строительства развязки уже определены объездные маршруты. Все действующие маршруты общественного автотранспорта в Сормовском районе будут сохранены и скорректированы с учетом дорожной ситуации.