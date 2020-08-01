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Общество

Глеб Никитин рассчитывает на открытие фитнес-клубов к 9 августа

04 августа 2020 18:05  [84] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фитнес-клубы в Нижегородской области могут открыться к выходным. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram 4 августа 2020 года.

Он пояснил, что несмотря на то, что открытие фитнес-клубов разрешено Роспотребнадзором только на третьем этапе, в регионе будут найдены решения, которые позволят открыть их на этой неделе.

"Это та сфера, которая достойна быть открытой. Я думаю это будет даже не пятница, а четверг, когда получим все документы", - сказал Глеб Никитин.

Также он добавил, что салонам красоты разрешат работать без установки систем видеоаналитики. Однако, по  словам главы региона, "без ограничений не обойтись".

Ранее Глеб Никитин говорил, что фитнес-центры и кинотеатры в Нижегородской области откроются до конца лета.

"Мы близки ко второму этапу, думаем об открытии фитнеса, но ситуация остаётся непростой: коэффициент 0,87, появляются новые очаги (заболеваемости, - прим. ред.) - мы быстро их купируем", - объяснил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что сейчас в Нижегородской области от общего числа заразившихся уже 83% выздоровели. Кроме того, приготовленные для больных койки высвобождаются и их в настоящее время существует с избытком. Нижегородцы ежедневно сдают тесты на коронавирус, что позволяет выявить зараженных людей, у которых заболевание может протекать бессимптомно и это исключает распространение COVID-19.

Тем не менее, по словам губернатора, область "движется к мирной, привычной жизни".

"Понимаю, как все устали, кино и театры рано или поздно откроем - надеюсь, ещё до конца лета. Если не будет форс-мажоров и новых вспышек", - подытожил он.

 

 

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