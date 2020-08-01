Глеб Никитин планирует ввести второй этап снятия ограничений в Нижегородской области в ближайшие дни Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует ввести второй этап снятия ограничений в регионе в ближайшие несколько дней. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Instagram 4 августа 2020 года.

"Все основания для перехода на второй этап есть. Рассчитываем на переход в ближайшие несколько дней. Сейчас ждем согласования соответствующих ведомств", - заявил губернатор.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, на втором этапе в регионе могут открыться крупные магазины (до 800 кв.м.) и торговые точки, в том числе уличные (ограничение количества посетителей и требование отдельного входа сохраняются). Также могут возобновить работу отдельные образовательные организации.

Ранее, Глеб Никитин рассказал о готовности Нижегородской области к переходу на второй этап снятия ограничений.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области действует первый этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Первый этап начал действовать с 19 мая.

Отметим, что сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 345 человек. При этом по данным на 4 августа 84% или 20 409 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".