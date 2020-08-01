"С 1 сентября мы начнем учиться в долгожданной очной форме", - Глеб Никитин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 4 августа 2020 года провел прямой эфир в своем Instagram-аккаунте. Глава региона ответил на наиболее популярные и актуальные вопросы подписчиков.

Он рассказал о том, как встретят новый учебный год школы региона.

"Чем ближе 1 сентября, тем более прогнозируемой становится ситуация с эпидемиологической обстановкой. Сейчас все больше уверенности в том, что с 1 сентября мы начнем учиться в долгожданной очной форме", - отметил Глеб Никитин.

При этом, в некоторых школах внедрят цифровое образование. Эксперимент начнется также с 1 сентября в 14 регионах РФ, в том числе в Нижегородской области.

Помимо этого, в школах будут использоваться дополнительные меры безопасности, в частности, планируется проводить термометрию и обеззараживание воздуха. Ранее нижегородский минобр разъяснил организацию образовательного процесса.

Добавим, что учебники уже начали поступать к новому учебному году.