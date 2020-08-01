Всероссийское общество охраны природы будет контролировать благоустройство нижегородского парка "Швейцария" Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Всероссийское общество охраны природы высказало готовность контролировать благоустройство нижегородского парка "Швейцария". Об этом сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев.

"Глава региона Глеб Никитин чётко обозначил и нам, и подрядчику, что возрождение парка будет в первую очередь бережным. Поэтому от "Всероссийского общества охраны природы" жду серьёзной и, что тоже важно, независимой экспертной оценки на каждом этапе благоустройства. Нижегородский ВООП много лет следил за территорией парка и, в свое время, выступал инициатором введения особого охранного статуса многих региональных ООПТ. А опыт общественного контроля этой организации стал школой для всех современных НКО и общественных советов", - отметил Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что в "Швейцарии" будет развёрнут экопост.

"Это вселяет уверенность, что уже предпринятые там шаги по сохранению краснокнижных растений и муравейников – вы можете видеть это на фото – не окажутся напрасными. С нашими смелыми "швейцарскими" лисами подрядчик уже познакомился. Лис тоже будем беречь, парк – их дом", - выразил уверенность и.п. главы города.

Защитные ограждения для краснокнижных растений установили в парке в конце июля.

Напомним, вход в парк "Швейцария" временно запрещен ввиду того, что с 15 июля началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Напомним также детский центр планируют построить в ходе благоустройства. Это будет пространство, состоящее из пяти студий площадью от 48 до 90 кв.м, детской площадки, зон вестибюля и ожидания для родителей, а также административных помещений. Крышу планируется использовать как зону для игр.