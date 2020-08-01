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Культура и отдых

National Geographic рассказал о достопримечательностях Арзамаса и Дивеева

05 августа 2020 11:58  [78] Культура и отдых

Фото: с сайта серафим.рф

Журнал о путешествиях National Geographic Traveler опубликовал материалы о достопримечательностях Арзамаса и Дивеева. Об этом сообщили в АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".

Главной темой номера стал обзор главных направлений для путешествий по России после отмены ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Арзамасу посвящен целый разворот журнала. Авторы статьи указали 7 причин, по которым туристу стоит приехать в этот старинный купеческий город. В материале рассказывается об истории Арзамаса и его традициях, о точках притяжения города и его окрестностей, местах, обязательных для посещения каждым туристом. Также в этом выпуске читатели ознакомятся с уникальными достопримечательностями Дивеева и узнают о главных святынях Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Статьи об Арзамасе и Дивееве доступны на паломническо-туристическом портале "Серафимова земля".

Напомним, торжества в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дни памяти Серафима Саровского прошли 31 июля и 1 августа.

В конце июля начали строить мост для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Всего на развитие кластера выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития.

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