Светлана Горбунова назначена главой Сормовского района Нижнего Новгорода Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Светлана Горбунова назначена главой администрации Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Она приступит к исполнению обязанностей 10 августа.

Ранее Светлана Горбунова работала заместителем главы Сормовского района.

Напомним, прежний глава района Дмитрий Сивохин в мае был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода, а с 1 июля – первым заместителем главы администрации города.

СПРАВКА:

Светлана Горбунова родилась в октябре 1974 года. В 2003 году окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", в 2009 году – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Юриспруденция". В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Работала на "ГАЗе" в 1992-2003 гг. Затем перешла на работу в администрацию Приокского района, где трудилась до 2016 года сначала на должности заместителя начальника отдела централизованной бухгалтерии управления по труду и социальной защите населения, а потом – начальника отдела предпринимательства и развития потребительского рынка. В 2016 году была назначена заместителем главы администрации Сормовского района.