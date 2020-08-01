Нижегородское сельхозпредприятие не предупредило об использовании пестицидов Бизнес

Сельхозпредприятие не предупредило об использовании пестицидов. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 августа 2020 года.

Установлено, что на предприятии ООО "Гранд-НН" (Большеболдинский район) используются пестициды. Однако в нарушение требований законодательства журнал учета их использования не ведется, щиты (единые знаки безопасности), содержащие сведения о мерах предосторожности и сроках выхода на территории, не установлены.

В прокуратуре напомнили о Федеральном законе от 19.07.1997 №109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", а также санитарно-эпидемиологических правилах, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 02.03.2010 №17.

В связи с этим прокурором в адрес руководителя внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь. Нарушения устранены, виновные должностные лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, сельхозпредприятия - ООО "Племенной завод "Большемурашкинский", а также ООО "ПСХ Надежда" обрабатывали посевы пестицидами и агрохимикатами, но при этом не оповещали жителей об этом.