Семь из восьми районов Нижнего Новгорода превысили тысячный порог по коронавирусу Общество

Семь из восьми районов Нижнего Новгорода собрали более 1 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, на сегодняшний день (11 августа) в Нижегородском районе коронавирус подтвержден ровно у 1 тысячи жителей, тогда как вчера в районе насчитывалось 997 заразившихся.

В целом по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 892 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 001 заболевший, за сутки - на два человека больше), Канавинский (1 720, рост на троих заболевших), Сормовский (1 365, + 4 заболевших), Советском (1 285, на семерых заболевших больше), Московский (1 280, еще 14 заболевших) и Приокский (758, на шестерых заболевших больше).

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.