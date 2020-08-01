Павильоны кафе демонтировали в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Павильоны кафе демонтировали в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 августа 2020 года.

Вместо застройки, которая годами формировалась стихийно, в парке будут установлены некапитальные павильоны для комфортного пребывания посетителей. Конструкции этих объектов совместят в себе новейшие экологические стандарты и современный дизайн, что позволит им органично вписаться в существующий ландшафт и сложный рельеф парка.

"На сегодняшний день было демонтировано 14 кафе и порядка 11 сооружений, которые стояли по всему парку. Это примерно 4,3 тыс. кв. м. Проектные решения благоустройства парка "Швейцария" уменьшат общую площадь павильонов по сравнению с бывшей застройкой парка почти на 3 тысяч кв. м. Проект не предусматривает капитального строительства, только временные легко демонтируемые павильоны. На этом месте будут размещены пункты общественного питания и хранения детского и спортивного инвентаря, беседки, раздевалки. Также будут высажены насаждения, запланировано восстановление зеленого покрова", – отметил заместитель генерального директора АО ГК "ЕКС" Роман Асабин.

"При демонтаже павильонов от механических повреждений были защищены деревья и кустарники. Насаждения не пострадали. В работах при демонтаже задействовано порядка 250 человек, было вывезено уже более 10 тысяч кубометров строительного мусора", – добавил сотрудник АО "ГК "ЕКС" Алексей Васильев. По его словам, в ближайшее время планируется демонтаж существующих покрытий из асфальтобетона.

Напомним, все этапы благоустройства парка "Швейцария" взяты под контроль региональным отделением "Всероссийского общества охраны природы" (ВООП).

Ранее представители регионального отделения ВООП осуществляли контроль за процессом транспортировки и переселения пяти енотов-полоскунов из бывшего зоопарка "Мишутка" в балахнинский зоопарк "Маленькая страна". Волонтеры организации также будут наблюдать за состоянием всех перевезенных животных.

Отметим, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Напомним также, детский центр планируют построить в ходе благоустройства. Это будет пространство, состоящее из пяти студий площадью от 48 до 90 кв.м., детской площадки, зон вестибюля и ожидания для родителей, а также административных помещений. Крышу планируется использовать как зону для игр.

Проект также предполагает установку таких некапитальных парковых павильонов, как экошкола, зимний сад, спортивный центр и инклюзивный павильон "Инвадром".