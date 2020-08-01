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Общество

Енотов из нижегородского зоопарка "Мишутка" перевезли в Балахну

06 августа 2020 11:25  [118] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Енотов из нижегородского зоопарка "Мишутка" перевезли в балахнинский зоопарк. Как сообщили в пресс-службе администрации 6 августа 2020 года, пять енотов-полоскунов теперь находятся в зоопарке "Маленькая страна".

Процесс транспортировки и переселения животных проходил под наблюдением ветеринара, зоотехника и представителей всероссийского общества охраны природы (ВООП).

"В балахнинском зоопарке "Маленькая страна" специально были сооружены новые вольеры общей площадью 50 квадратных метров. Еноты немедленно начали исследовать новую территорию. Мы обязательно будем следить за тем, как они будут себя чувствовать на новом месте жительства и периодически рассказывать об этом нижегородцам", - сообщил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Председатель нижегородского областного отделения всероссийского общества охраны природы, заслуженный эколог России Татьяна Созонтьева рассказала, что вольер в балахнинском зоопарке соответствует всем необходимым нормам. Кроме домиков и зоны для отдыха и игр енотов, в вольере размещен бассейн.

Она также напомнила, что все этапы благоустройства парка "Швейцария" будут взяты под контроль всероссийским обществом охраны природы.

Напомним также, в июне этого года из зоопарка "Мишутка" в городской зоопарк Саранска уже переехали два пятнистых оленя, четыре суриката, шесть шиншилл, енот-полоскун и пять птиц.

Ранее на новые места жительства переехали зубр, верблюды, носуха, черепахи и другие.

В частности, в июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник, волки переехали в Кострому.

В феврале этого года четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар".

Также в ноябре прошлого года из "Мишутки"  в зоопарк "Лимпопо" перевезли гималайскую медведицу, но спустя несколько месяцев она умерла.

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