Сразу два сообщения о минировании поступило нижегородским спасателям 13 августа Происшествия

Нижегородский областной суд

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сразу два сообщения о минировании в Нижнем Новгороде и Дзержинске поступило в нижегородское региональное управление МЧС России 13 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении.

Неизвестные позвонили в промежуток с 8 до 9 утра и заявили, что на вокзале в Дзержинске и здании областного суда в Нижнем Новгороде заложены бомбы.

(спасательная операция по сообщению о бомбе на дзержинском вокзале, фото из соцсети ВКонтакте, Регион-52)

Спасатели оба раза выезжали по вызовам, но ничего не обнаружили. Сообщения оказались ложными.

Напомним, что житель Сарова, "заминировавший" участок полиции, получил шесть лет строгого режима. Суд установил, что 23 декабря 2019 года нетрезвый 48-летний мужчина позвонил на телефон экстренной службы "112" и, представившись чужим именем, сообщил диспетчеру, что через 40 минут в полицейском участке произойдет взрыв.