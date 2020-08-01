лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
13 августа 2020 12:12  [81] Сразу два сообщения о минировании поступило нижегородским спасателям 13 августа
13 августа 2020 09:33  [132] Житель Краснобаковского района получил 6 лет колонии за покушение на убийство главы сельской администрации
12 августа 2020 14:29  [212] Полицейские изъяли у нижегородца незаконное оружие
12 августа 2020 10:32  [553] Суд оштрафовал больницу Дзержинска из-за обнаружения в лесу вакцин от гриппа
12 августа 2020 09:58  [1053] Житель Кулебак нашел 150 тысяч рублей
11 августа 2020 17:12  [291] Владельца Ан-2 оштрафовали после гибели двух человек в авиакатастрофе в Большеболдинском районе
11 августа 2020 16:41  [247] Нижегородский электромонтер погиб от удара током
11 августа 2020 15:39  [285] Пенсионер на детском квадроцикле попал в больницу после ДТП на трассе около Семенова
11 августа 2020 12:27  [534] Пожар в промзоне в Сормовском районе потушили, пострадал один человек
11 августа 2020 11:21  [630] Логистический комплекс горит на территории промзоны в Сормовском районе
Происшествия

Сразу два сообщения о минировании поступило нижегородским спасателям 13 августа

13 августа 2020 12:12  [81] Происшествия
Нижегородский областной суд

Нижегородский областной суд

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сразу два сообщения о минировании в Нижнем Новгороде и Дзержинске поступило в нижегородское региональное управление МЧС России 13 августа. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении. 

Неизвестные позвонили в промежуток с 8 до 9 утра и заявили, что на вокзале в Дзержинске и здании областного суда в Нижнем Новгороде заложены бомбы.

(спасательная операция по сообщению о бомбе на дзержинском вокзале, фото из соцсети ВКонтакте, Регион-52)

Спасатели оба раза выезжали по вызовам, но ничего не обнаружили. Сообщения оказались ложными.

Напомним, что житель Сарова, "заминировавший" участок полиции, получил шесть лет строгого режима. Суд установил, что 23 декабря 2019 года нетрезвый 48-летний мужчина позвонил на телефон экстренной службы "112" и, представившись чужим именем, сообщил диспетчеру, что через 40 минут в полицейском участке произойдет взрыв.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph