Нижегородское управление госохраны ОКН будет рассматривать обе экспертизы по домам на Новой, - Григорий Меламед Общество

Фото: Илья Мясковский (ул.Новая, 16, 16А и 18)

Ситуацию вокруг предполагаемого сноса деревянных домов в историческом квартале церкви Трех Святителей № 16, 16А и 18 по ул. Новой обсудили участники пресс-конференции 13 августа 2020 года. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В прошлом году, по заказу ГАУ "Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области", эксперт из Симферополя Александр Хливнюк провел госэкспертизу. Хливнюк представил акт экспертизы, в котором пришел к выводу, что здания не обладают историко-культурной ценностью. Однако, управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области отправило экспертизу на доработку. Спустя полгода, в июле 2020 года, Хливнюк направил в госорган вторую, исправленную редакцию своей экспертизы с тем же выводом.

В этом году по заказу НРОО "Институт изучения города" (ИНИГО) сотрудник Института искусствознания Министерства культуры РФ, кандидат искусствоведения Георгий Смирнов выполнил другую госэкспертизу по этим трем домам по ул.Новой. Эксперт пришел к выводу о наличии у данных объектов ценности.

В акте отмечается, что вместе с другими жилыми домами улиц Новой, Короленко, а также Студеной и Славянской они создают цельный комплекс исторической деревянной, каменной и полукаменной застройки второй половины XIX – начала ХХ в., характерной для Нижнего Новгорода.

Фото: Илья Мясковский (ул.Новая, 18)

Фото: Илья Мясковский (ул.Новая, 16)

Руководитель управления госохраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед на пресс-конференции 13 августа пояснил, что позиция управления основывается на имеющихся в распоряжении документов, в том числе по результатам работы с градозащитной общественностью. Обе госэкспертизы проходят процедуру обсуждения.

"По закону, при получении историко-культурной экспертизы обязательно проводим ее общественное обсуждение, и по результатам принимаем решение. Оснований для отклонения новой экспертизы не имеется. Будем рассматривать обе экспертизы. Мы в отношении данной территории проводим достаточно большую работу. Планируется комплексное развитие территории", - обратил внимание Григорий Меламед.

Напомним, что благодаря совместной работе власти и градозащиты в этом году 21 дом в нижегородском квартале церкви Трех Святителей стал объектом культурного наследия. Ранее дома относились к выявленным ОКН.

В единый государственный реестр включены дома: №№9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40 по улице Короленко и дома №№20А, 22, 22А, 23, 55А по улице Новой. Также ОКН стали ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4А, 4А (литера б); Студеная, 45А и главный дом усадьбы крестьянина А.Н. Седова (ул.Студеная, 49/6). Также, в ближайшее время будет объявлен еще ряд аукционов для последующей реставрации ОКН, в том числе домов № 2 и № 4 по ул.Славянской, №45 и № 49/6 по ул.Студеной.

Квартал и фестиваль

Напомним, дом Скворцовой (ул.Короленко, 18) отремонтирован движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород" в 2018 году. Кроме того, волонтеры совместно с жильцами и во взаимодействии с властью отремонтировали еще три дома в 2019 году в том же квартале (ул.Новая, 20; ул. Новая, 22А и ул.Короленко, 16).

Григорий Меламед также добавил, что помимо этого еще 4 дома будут отреставрированы в этом квартале к 800-летию города. Речь идет об усадьбе XIX века городового архитектора Владимира Лемке на пересечении ул.Новая-Короленко. Квартал литературный. Писатель Максим Горький жил в этом квартале с 1900 по 1901 годы, Владимир Короленко с 1888 по 1896 годы, Евгений Чириков в 1902 году.

Как заявил генеральный директор компании-застройщика ООО "Фрегат" Вадим Хоруженко, организация получила участок на пересечении улиц Короленко-Новая в 2014 году. Был заключен договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Вадим Хоруженко сказал, что он уже вложил 40 млн рублей, в том числе в расселение жильцов из квартир в домах ул.Новая, 16а и ул.Новая, 18. Отметим, что ряд квартир по-прежнему остаются жилыми. Вадим Хоруженко может отказаться от домов, если ему вернут вложенное.

Часть квартир в домах по Новой остаются в муниципальной собственности.

"По РЗТ предполагается, что аварийные дома расселяет город, а мы возмещаем. За несколько квартир мы уже компенсировали городу. С нас денежные средства будут взысканы. Общий ущерб будет порядка 40 млн рублей", - объяснил ситуацию Вадим Хоруженко.

Ранее он также говорил о том, что ему хотели предложить заключить договор КУРТ – комплекса устойчивого развития территории. По нему земля предоставляется в аренду на период строительства. Но по действующему до 2025 года договору РЗТ, который уже заключен, за расселение жильцов землю "Фрегату" должны передать в собственность.

В соответствии с проектом по заказу ООО "Фрегат" планируется снести дома и построить на их месте административно-гостиничный комплекс.

Проект: здание учреждения бытового обслуживания с подземной автостоянкой на пересечении улиц Короленко-Новая. Архитектурное проектирование - ООО НПО "Архстрой"

Деревянные дома на Новой находятся в муниципальной собственности. В случае принятия решения по сохранению, дома могут быть переданы в областную собственность для изыскания средств на их реставрацию. Григорий Меламед сказал, что по ситуации с тремя домами необходимы переговоры.

"Все осуществляется по закону. В обязательном порядке предусмотрена компенсация понесенных убытков застройщику. Будем изыскивать возможности, другие земельные участки", - пояснил он.

Добавим, что акт новой госэкспертизы был направлен в управление госохраны ОКН Нижегородской области. В дальнейшем возможно проведение новых общественных обсуждений по судьбе этих домов.

С текстом новой экспертизы Георгия Смирнова можно ознакомиться по ссылке - https://yadi.sk/i/ajAjYxIavKzrNg.



С текстом экспертизы Александра Хливнюка (последняя редакция) можно ознакомиться по ссылке - https://www.government-nnov.ru/?id=259406.