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Культура и отдых

Победителя конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода представили в День города

15 августа 2020 15:41  [80] Культура и отдых
Талисманы 800-летия Нижнего Новгорода

Талисманы 800-летия Нижнего Новгорода

Фото: правительство Нижегородской области

Победителя конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода представили в День города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Им стал 19-летний нижегородец, будущий архитектор-реставратор Никита Киселев. Он создал пару талисманов: дятла Гора и олененка Нино.

Вариант Никиты Киселева выбрали 32,9% проголосовавших. Он выиграл главный приз конкурса – Apple iPad Pro 12,9. Остальные финалисты получили памятные призы и билеты на финальное мероприятие 800-летия в августе 2021 года.

Напомним, на первом этапе совместно с программой поддержки талантливых авторов во "ВКонтакте" — VK Talents - авторы со всей России подавали свои эскизы. Организаторы получили 221 работу. Персонажи для талисмана должны были быть связаны с отличительными чертами Нижнего Новгорода – его историей, архитектурой, народными промыслами, городскими легендами или известными персонажами.

Затем эксперты – известные в различных сферах нижегородцы – выбрали пятерых финалистов. Ими стали олень Олёша, Стрелка, Олененок-супергерой и две пары: Стрелочка и Кремлёнок, а также дятел Гор и оленёнок Нино.

Открытое голосование за лучший эскиз проходило на сайте 800-летия Нижнего Новгорода с 29 июля по 6 августа 2020 года.

По словам победителя, персонаж Гор ассоциативно связан с важным историческим фактом: Нижний Новгород был основан на Дятловых горах. Автору не захотелось оставлять дятла без друга, поэтому в компанию был добавлен оленёнок Нино. Образ оленя также неразрывно связан с историей Нижнего Новгорода. Ленточки на рогах Нино отсылают к популярной у нижегородцев традиции – подвязывать ленты на Нижневолжской набережной на счастье. Количество лент также неслучайно, их 13 –  по числу башен Нижегородского кремля.

Эскиз победителя будет доработан, а итоговую версию талисмана 800-летия Нижнего Новгорода презентуют до конца 2020 года.

Кроме того, сегодня вечером, а также 16 августа на участке стены между Георгиевской и Борисоглебской башнями Нижегородского кремля покажут красочное мэппинг-шоу, посвященное талисману 800-летия Нижнего Новгорода.

 

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