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Культура и отдых

Фонтан с подсветкой появился в нижегородском сквере им.Люкина

17 августа 2020 13:01  [2] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сквер имени нижегородского поэта Александра Люкина открыли в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Территория была обустроена под сквер по инициативе местных жителей в 2006 году, где почитатели творчества поэта проводили фотовыставки и литературные чтения.

Во время благоустройства в сквере обустроили место для игры в шашки, шахматы и другие настольные игры. Также здесь появились фонтан с подсветкой и радиусные лавочки. Уложено новое покрытие, включая тактильную плитку для маломобильных граждан. Особое внимание уделено зелёной зоне сквера. Всажено около 250 деревьев и кустарников.

"Это небольшое, но уютное пространство. Идеи проекта прорабатывались с местными жителями, и на открытии сквера все они пришли посмотреть, как воплотились в жизнь их пожелания. Чувствуется особая атмосфера пространства благодаря его главной концепции – сохранению памяти нашего земляка, поэта-фронтовика Александра Ивановича Люкина. Здесь планируется и проведение литературных чтений его имени", - сказал Юрий Шалабаев.

В этом году в Московском районе по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" проводится реконструкция стелы Героев и сквера Цилинников по ул. Чаадаева, сквера Юбилейный по ул. Страж Революции. В настоящее время заканчивается второй этап благоустройства бульвара Авиастроителей.

Как сообщалось ранее, в этом году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в Нижнем Новгороде благоустраивается 33 общественных пространства – это вдвое больше, чем в прошлом году.

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