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Общество

Первый сухой пешеходный фонтан подключили к водоснабжению в Нижнем Новгороде

17 июля 2020 18:46  [106] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сухой пешеходный фонтан подключили к водоснабжению в сквере имени Героя Грабина в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе отметили, что это первый сухой фонтан в Нижнем Новгороде.

Напомним, что пресс-служба администрации города в прошлом году сообщала, что строительство этого фонтана завершилось 1 сентября 2019 года. Тогда же его и протестировали.

Бывший глава города Владимир Панов ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде будет еще один сухой фонтан. Он расположится на бульваре Авиастроителей в Московском районе.

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