Первый сухой пешеходный фонтан подключили к водоснабжению в Нижнем Новгороде

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Сухой пешеходный фонтан подключили к водоснабжению в сквере имени Героя Грабина в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В пресс-службе отметили, что это первый сухой фонтан в Нижнем Новгороде.
Напомним, что пресс-служба администрации города в прошлом году сообщала, что строительство этого фонтана завершилось 1 сентября 2019 года. Тогда же его и протестировали.
Бывший глава города Владимир Панов ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде будет еще один сухой фонтан. Он расположится на бульваре Авиастроителей в Московском районе.
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