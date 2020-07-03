Первый сухой пешеходный фонтан подключили к водоснабжению в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сухой пешеходный фонтан подключили к водоснабжению в сквере имени Героя Грабина в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе отметили, что это первый сухой фонтан в Нижнем Новгороде.

Напомним, что пресс-служба администрации города в прошлом году сообщала, что строительство этого фонтана завершилось 1 сентября 2019 года. Тогда же его и протестировали.

Бывший глава города Владимир Панов ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде будет еще один сухой фонтан. Он расположится на бульваре Авиастроителей в Московском районе.