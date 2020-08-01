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Общество

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 187 жителей Нижнего Новгорода

17 августа 2020 15:12  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 187 жителей Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 17 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 650 заболевших COVID-19 — это на 187 человек больше, чем в пятницу 14 августа.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 966 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 44 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 055 заболевших, за выходные - на 25 человек больше), Канавинский (1 749, рост на 12 заболевших), Сормовский (1 406, + 17 заболевших), Советский (1 341, на 35 заболевших больше), Московский (1 319, еще 27 заболевших), Нижегородский (1 029, +16 заболевших) и Приокский (785, + 10 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 210, за выходные - 39 заболевших), Павловский район (1 359, еще 35 заболевших), Борский (945, плюс 13 новых заболевших), Богородский (693, ни одного нового случая заболевания), Кстовский (645, двое заболевших), Семеновский (534, три новых случая заболевания), Кулебакский (506, ни одного заболевшего) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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