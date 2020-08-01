лукойл
Последние новости рубрики Общество
18 августа 2020 12:43  [62] Вирус АЧС выявлен у добытого кабана в Сосновском районе
18 августа 2020 12:26  [85] Сбежавший из нижегородской колонии осужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов задержан
18 августа 2020 12:07  [76] Нижегородские волонтеры оценят экологическую ситуацию с помощью нового оборудования
18 августа 2020 11:43  [241] Власти назвали новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
18 августа 2020 11:33  [90] Опрос банка "Открытие": более 20% детей из ПФО имеют банковскую карту или личный счет
18 августа 2020 11:16  [95] Поддержка сервиса Apple Pay появилась в НБД-Банке
18 августа 2020 11:00  [107] Правительство Нижегородской области и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение
18 августа 2020 09:46  [113] Участок дороги отремонтировали в Семеновском районе
18 августа 2020 09:27  [118] "ЛУКОЙЛ" стал организатором первого нижегородского турнира по адаптивному конному спорту
17 августа 2020 20:50  [1027] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Власти назвали новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

18 августа 2020 11:43  [241] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 116 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 120 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 994 человек.

В настоящее время около 1,8 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 850 человек лечатся в больницах, 94 человека находится в обсерваторах.

При этом по данным на 18 августа 88,2% или 22 819 нижегородца, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 115 человек.

Тесты на коронавирус сдали 670 264 жителя Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,6% и составил 20 926 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки протестирован 4 202 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 186,9 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph