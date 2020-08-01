Нижегородские волонтеры оценят экологическую ситуацию с помощью нового оборудования Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские волонтеры Всероссийского общества охраны природы получили оборудование для экологического мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 18 августа 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с и.о. председателя общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) Элмуродом Расулмухамедовым передали волонтерам оборудование "ЭКОПОСТВООП".

"Сегодня добровольцы регионального представительства ВООП получили оборудование, необходимое для проведения экологического мониторинга: газоанализаторы, эхолоты, инфракрасную камеру и пр. Этой техникой также смогут воспользоваться общественные инспекторы в сфере охраны окружающей среды федеральных и региональных органов власти. Я уверен: чем больше у нас будет вот таких энтузиастов, тем эффективнее станет контроль за качеством окружающей среды, и тем меньше будет желающих нарушать природоохранное законодательство", – подчеркнул Глеб Никитин.

Для чего необходимо оборудование

Региональному представительству ВООП было передано три комплекта оборудования: газоанализатор восьмиканальный "Геолан 1", который предназначен для измерения концентраций опасных газов в рабочих зонах и жилых районах, спектрофотометр двух диапазонный "ВООП-ФизТех" для выявления загрязнений в воде методом спектрометрии, с обработкой данных методами нейросети и искусственного интеллекта. Кроме того, в комплект вошли квадрокоптер "Джио 18", инфракрасная камера "ТермалСик", эхолот "Бобер" и смартфоны для управления всеми элементами комплекса оборудования ЭКОПОСТВООП.

После торжественного вручения техники для волонтеров, общественных экологических инспекторов и членов нижегородского отделения общества был проведен мастер-класс по использованию этого оборудования.

Напомним, правительство Нижегородской области и ВООП подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений деятельности станет контроль за реализацией проекта благоустройства парка "Швейцария".

"Нижегородское отделение "Всероссийского общества охраны природы" в течение многих лет следило за территорией парка и в свое время выступало инициатором присвоения природоохранного статуса части парка – "Урочищу Слуда". Теперь на территории парка появится ЭКОПОСТВООП, где сотрудники регионального отделения общества будут осуществлять ежедневный экологический мониторинг за ходом работ на верхнем плато парка в рамках первого этапа комплексного благоустройства", – сообщил и.о. председателя ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Напомним, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля. ВООП намерено контролировать благоустройство парка.