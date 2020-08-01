Правительство Нижегородской области и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение Общество

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области и общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Глеб Никитин и и.о. председателя ВООП Элмурод Расулмухамедов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 18 августа.

"Для Нижегородской области охрана природы и экологический контроль – приоритетные направления. Многие экологические проблемы мы успешно решаем, и в целом экологическая ситуация у нас стабильная, управляемая и контролируемая. Я рад, что эксперты ВООП включатся в работу по таким ключевым проектам, как ликвидация Шуваловской свалки, полигонов "Черная дыра", "Игумново", "Белое море" и других объектов накопленного экологического вреда. Подписание соглашения с ВООП – это подтверждение наших общих намерений и взаимного желания совместной работы", – отметил Глеб Никитин.

"Отдельно хотел бы попросить экспертов ВООП взять на контроль проекты благоустройства, которые реализуются сейчас в Нижнем Новгороде к предстоящему 800-летию. По поводу некоторых из них есть обеспокоенность общественности. В частности, это касается благоустройства крупнейшего городского парка "Швейцария". При реализации проекта наша главная задача – не навредить, то есть сохранить существующие зеленые насаждения и увеличить их общую площадь, поддержать и улучшить состояние растущих там деревьев и растений. Никакие работы ни на одной территории ни в коем случае не должны причинять вред и ущерб природе", – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Напомним, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Напомним также, что ВООП намерено контролировать благоустройство парка. Ранее представители регионального отделения ВООП осуществляли контроль за процессом транспортировки и переселения пяти енотов-полоскунов и шести волков из бывшего зоопарка "Мишутка" в балахнинский зоопарк. Волонтеры организации также будут наблюдать за состоянием всех перевезенных животных.

Согласно тексту соглашения стороны будут осуществлять взаимодействие по следующим основным направлениям:

- обмен опытом работы в области охраны окружающей среды

и недропользования, а также охраны и улучшения состояния окружающей природной среды на территории региона;

- распространение и внедрение научно-технических инноваций в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Нижегородской области;

- совершенствование системы экологического образования и воспитания населения, подготовки кадров;

- формирование предложений о совершенствовании сотрудничества

на региональном уровне;

- проведение совместных мероприятий по проблемам, представляющим взаимный интерес;

- создание условий для свободного обмена научно-технической информацией, развития информационно-технологического сотрудничества и информационной инфраструктуры, обмена справочной, статистической и аналитической информацией, внедрения информационных технологий;

- содействие в реализации экологических проектов на территории Нижегородской области;

- создание профильных классов экологической направленности

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории региона;

- сотрудничество на межрегиональном уровне.

"Одним из основных направлений национального проекта "Экология" становится развитие экотуризма. Нижегородское отделение Всероссийского общества охраны природы много лет следило за территорией парка "Приокский" (парк "Швейцария") и в свое время выступало инициатором присвоения природоохранного статуса части парка – "Урочищу Слуда". Соседство парка и ООПТ создает идеальные условия для создания экологических троп. Это предполагает жесткий общественный контроль за реконструкцией и состоянием ООПТ. Для этого на территории парка появится "ЭКОПОСТВООП", где сотрудники регионального отделения общества будут осуществлять ежедневный экологический мониторинг за ходом работ на верхнем плато парка в рамках первого этапа комплексного благоустройства", – отметил и.о. председателя ВООП Элмурод Расулмухамедов.

СПРАВКА:

Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) была создана в 1924 году. С 1925 года занимается контролем за использованием природных ресурсов и их восстановлением, в частности, за лесовосстановлением. В 1953 году общество объединилось с организацией "Всероссийское общество содействия строительству и охране городских зеленых насаждений". В результате деятельность ВООП распространилась и на городские зеленые насаждения.

Общество было инициатором и разработчиком "Закона об охране окружающей среды", принятого в 1960 году. По этому закону ВООП стал единым координатором всех общественных действий по охране окружающей среды. Более 5 млрд деревьев было высажено силами волонтеров и экспертов общества за всю историю его существования.

В 2020 году ВООП осуществляет деятельность во всех регионах России, в 56 регионах сформированы отделения общества. На сегодняшний день представителей общества более 920 тысяч человек.

ВООП является активным участником национального проекта "Экология", организатором общественной поддержки таких федеральных проектов, как "Обращение с отходами 1-2 класса", "Чистый воздух", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с отходами ТКО". ВООП подписаны соглашения с Росприроднадзором, ППК "Российский Экологический Оператор", "Федеральный экологический оператор".