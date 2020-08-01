Новые очистные сооружения установили в Арзамасском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новые очистные сооружения установили в селе Шатовка Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Нижегородская область по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" находится в лидерах среди всех регионов России. В прошлом году мы начали строительство 18 объектов водоотведения. Часть из них уже введена в эксплуатацию. Всего до 2024 года мы планируем построить 69 объектов", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Функционирование нового объекта водоотведения проверил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков. Мощность очистных сооружений составляет 400 кубометров в сутки. Они рассчитаны на обслуживание 58 многоквартирных домов, школы, детского сада и дома культуры. Стоимость проекта составила 84,1 млн рублей.

Работы проводились в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

"Для Шатовки запуск новых очистных - знаковое событие. Старые уже давно выработали свой срок. И если раньше сточные воды сбрасывались на рельеф, то теперь они проходят несколько ступеней очистки. Отмечу, что всего в этом году на реализацию федерального проекта региону выделено два миллиарда рублей", - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

Сточные воды поступают в канализационную насосную станцию, далее - по двум напорным коллекторам в приемную камеру гашения напора и песколовки. После этого происходит смешивание сточных вод с активным илом, и они поступают в аэротенк, где очищаются путем окисления органических загрязнений. Происходит насыщение сточных вод кислородом. Далее они попадают во вторичный отстойник. Биологически очищенные сточные воды поступают на доочистку в блок фильтров, после чего они насосом подаются на обеззараживающее устройство, где происходит обеззараживание ультрафиолетом.

"В дальнейшем мы планируем подключить к данным очистным и частные дома. Рассчитываем, что канализационные сети построим благодаря участию в региональной программе поддержки местных инициатив", - добавила глава администрации Шатовского сельсовета Людмила Макарова.

Ранее сообщалось, что загрязняющие реку кожевенные предприятия Богородска должны модернизировать очистные сооружения до марта 2021 года.