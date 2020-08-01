Загрязняющие реку кожевенные предприятия Богородска должны модернизировать очистные сооружения до марта 2021 года Общество

Фото: Александр Воложанин

Загрязняющие реку кожевенные предприятия Богородска должны модернизировать очистные сооружения до марта 2021 года. Об этом заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин по итогам выездного совещания.

Евгений Люлин посетил очистные сооружения Богородска и четыре кожевенных предприятия, промышленные стоки которых загрязняют Рязанку. Принято решение о том, что до конца этой недели в правительство региона будут представлены графики обновления сооружений.

"Представленные предприятиями планы - это не повод продолжать сливать ненормативные стоки в реку. Министерству экологии региона совместно с Росприроднадзором поручено вести постоянный мониторинг исполнения планов и фиксировать сбросы в любое время суток. Если нарушения будут продолжаться, предприятиям грозит как административная, так и уголовная ответственность, возможна и приостановка деятельности", - подчеркнул Евгений Люлин.

Фото: Александр Воложанин

Экологическая ситуация

В ранее отобранных пробах в 500 метрах выше и ниже по течению реки от места сброса сточных вод наблюдалось значительное превышение ПДК со стороны всех предприятий.

"Концентрация этих веществ в некоторых случаях превышает норму в 11 раз, то есть, речь о грубом нарушении правил водоснабжения и водоотведения. Это свидетельствует о том, что предприятия не исполняют решения судов об обеспечении нормативного сброса сточных вод. На очистных сооружениях также выявлено превышение нормативов по ряду показателей", - сказал Денис Егоров.

Как пояснили в администрации Богородска, на данный момент уже создан проект модернизации районных очистных сооружений. Он находится на стадии прохождения государственной экспертизы. После получения положительного заключения объект планируется включить в план реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

В свою очередь, кожевенные предприятия до сих пор не представили в министерство экологии Нижегородской области планы мероприятий с указанием конкретных действий по снижению содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах и достигнутых результатов.

Фото: Александр Воложанин

Дальнейшие действия

В министерстве экологии также добавили, что после устранения причины загрязнения реки будет рассмотрен вопрос расчистки русла Рязанки в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

За нарушение водного законодательства министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области произвело расчет размера вреда, причиненного реке Рязанка. Он превысил 149 млн рублей. По решению суда в связи с иском природоохранной прокуратуры, которое вступило в силу еще в 2017 году, трем предприятиям предписано привести стоки с локальных очистных сооружений в нормативное значение. Была предоставлена отсрочка, действие которой окончилось в 2019 году.

Обращения от жителей по поводу загрязнения реки поступали в региональное министерство экологии на протяжении нескольких лет.

Монтаж оборудования для очистки реки Рязанки начался в Богородске в августе 2019 года.

В декабре прошлого года одно из кожевенных предприятий в Богородске ООО "Караван-СК" установило оборудование, решив проблему неприятного запаха.

Фото: Александр Воложанин

Очистные сооружения в Ветлуге

Строительство очистных сооружений в Ветлуге началось в 2020 году. Ранее велась разработка проекта строительства за счет областного бюджета.

Очистные сооружения в Семенове

Монтаж оборудования начался на очистных сооружениях в селе Ильино-Заборское городского округа Семеновский в апреле этого года.

Это даст возможность примерно 1,5 тысячам жителей двух сел – Ильино-Заборского и Доёнкино - подключиться к центральной канализации. Стоки будут уходить не в канавы и овраги, как сейчас, а проходить многоступенчатую очистку до рыбохозяйственных норм и сбрасываться в реку.

Очистные сооружения и канализационные сети в Бутурлино

В основе технологической схемы очистных сооружений будет современная анаэробно-аэробная биологическая очистка. Это позволит одновременно с очисткой сточных вод решать вопросы минерализации образующихся осадков. На заключительной стадии будет производится обеззараживание ультрафиолетовой дезинфекцией. Мощность сооружений составит 1 тысяча кубических метров в сутки. Стоимость работ по контракту составляет 166 миллионов рублей.

Очистка закрытого типа в Ворсме

Все установки очистки и обеззараживания, аэротенки и отстойники будут размещены в здании. Это позволит исключить попадание неочищенных сточных вод в бассейн Волги. Мощность сооружений составит 5 тысяч кубических метров в сутки.

Стоимость работ по контракту составляет 330 миллионов 854 тысяч рублей.