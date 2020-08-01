Российские архитекторы оценили проект благоустройства парка "Швейцария" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Архитекторы из разных городов России посетили парк "Швейцария" в рамках регионального образовательного модуля "Российский контекст" программы Архитекторы.рф. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 19 августа 2020 года.

В рамках визита архитекторы ознакомились с лучшими практиками благоустройства общественных пространств в Нижнем Новгороде. Руководитель проектного отдела АО ГК "ЕКС" Анастасия Стрелец провела образовательную экспедицию по парку "Швейцария".

"Мы познакомили архитекторов с проектными решениями благоустройства парка "Швейцария", а также провели экскурсию по территории верхнего плато, где ведутся подготовительные работы. Мы были во всех основных локациях парка: у главной площади и видовой точки на откосе, на территории будущего детского и спортивного центра, у памятника нижегородцам-воинам, павшим в Афганистане и Чечне. С точки зрения проектирования и реализации интересен каждый уголок парка: мы столкнулись со многими нюансами и ограничениями. Хочется поделиться этим опытом", – отметила Анастасия Стрелец.

"Я в Нижнем Новгороде не первый раз. Здесь есть особый шарм старины: не во всех городах уцелели в таком хорошем качестве памятники, которые показывают опыт и этапы развития городской среды. К 800-летию Нижний Новгород получил возможность качественно переступить на новый уровень благоустройства и полностью перезапустить городскую среду. Радует, что к юбилею будет приведена в порядок знаковая территория для Нижнего Новгорода – парк "Швейцария". Этот проект – пример продуманного подхода. Удобная инфраструктура будет создана для детей, спортсменов, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустроенный парк может стать визитной карточкой города", – поделилась участница программы Архитекторы.рф, заместитель директора "Дирекции общественных пространств города Владивостока" Лилия Гиззятова.

Напомним, правительство Нижегородской области и ВООП подписали соглашение о сотрудничестве. ВООП намерено контролировать благоустройство парка.

Напомним, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на данный момент АО "ГК "ЕКС" ведет подготовку территории парка "Швейцария" перед благоустройством: устанавливает защитные ограждения для деревьев и редких растений, чтобы не повредить их в процессе работ. Также завершен демонтаж 14 кафе и порядка 11 сооружений, которые были установлены по всему парку. Проект не предусматривает капитального строительства - только временные легко демонтируемые павильоны для комфортного пребывания посетителей, добавили в пресс-службе.

СПРАВКА:

Программа Архитекторы.рф создана в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей. Цель проекта – обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Архитекторы.рф включает в себя бесплатную лидерскую офлайн-программу, систему онлайн-образования, публичные лекции и семинары по городскому развитию.

С 16 по 23 августа стартовал региональный образовательный модуль "Российский контекст" программы Архитекторы.рф. Его участники – 100 архитекторов со всей России, поделенные на три команды, отправились исследовать регионы по следующим маршрутам:

— "экватор": Нижний Новгород, Арзамас, Казань, Арск, Богатые Сабы, Тюлячи

— "север": Архангельск, Малые Карелы, Мурманск, Териберка

— "юг": Сочи, Красная Поляна, Краснодар, Горячий Ключ, Анапа.

Проект реализуется ДОМ.РФ по поручению президента России Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".