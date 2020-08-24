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Культура и отдых

"Паровозы России" вновь открыты для свободного посещения

24 августа 2020 09:19  [60] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экспозиционная площадка "Паровозы России" в Нижнем Новгороде вновь открыта для свободного посещения. Ранее работа площадки была приостановлена из-за пандемии.

Экспозиция насчитывает 29 единиц подвижного состава: 16 локомотивов, 13 вагонов, каждый из которых по-своему интересен и уникален. Атмосферу железной дороги 30-50-х гг. воссоздают установленные на площадке семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол МПС.

Адрес: микрорайон Сортировочный, между остановочными платформами Сортировочная и Кондукторская.

Телефоны для справок: 8 (831) 248-72-54, 8 (831) 248-55-02

Режим работы: понедельник – воскресенье с 9:00 до 20:00. Вход свободный.

Фото: Светлана Звонкова

Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения
Паровозы России вновь открыты для свободного посещения

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