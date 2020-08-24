"Паровозы России" вновь открыты для свободного посещения Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экспозиционная площадка "Паровозы России" в Нижнем Новгороде вновь открыта для свободного посещения. Ранее работа площадки была приостановлена из-за пандемии.

Экспозиция насчитывает 29 единиц подвижного состава: 16 локомотивов, 13 вагонов, каждый из которых по-своему интересен и уникален. Атмосферу железной дороги 30-50-х гг. воссоздают установленные на площадке семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол МПС.

Адрес: микрорайон Сортировочный, между остановочными платформами Сортировочная и Кондукторская.

Телефоны для справок: 8 (831) 248-72-54, 8 (831) 248-55-02

Режим работы: понедельник – воскресенье с 9:00 до 20:00. Вход свободный.

Фото: Светлана Звонкова